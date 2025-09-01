Президент Монголии прибыл в Тяньцзинь на саммит ШОС 2025 года

CentralAsia (MNG) -
Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принимает участие в саммите ШОС в качестве наблюдателя
Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа прибыла в воскресенье в Тяньцзинь для участия в качестве наблюдателя в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет с 31 августа по 1 сентября в этом портовом городе на севере Китая.
В ходе участия в расширенном заседании Совета глав государств-членов ШОС президент Монголии Хурэлсух Ухнаа выступит с речью, в которой изложит позицию своей страны по вопросам отношений и сотрудничества Монголии и ШОС, а также планирует встретиться с главами государств-членов ШОС и стран-партнеров по диалогу для обмена мнениями по вопросам, представляющим интерес для двусторонних отношений и сотрудничества.
Кроме того, по приглашению председателя Си Цзиньпина 26 иностранных лидеров, включая президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа, примут участие в торжествах по случаю Дня Победы в Китае 3 сентября в Пекине.
Председатель КНР Си Цзиньпин проводит интенсивные двусторонние встречи с лидерами иностранных государств в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, где он подчеркнул важность дружбы, практического сотрудничества и многостороннего подхода.
Саммит, который пройдет с 31 августа по 1 сентября, станет пятым по счету мероприятием, проводимым Китаем, и крупнейшим в истории организации. Лидеры более 20 стран и руководители 10 международных организаций соберутся в портовом городе, чтобы оценить достижения ШОС, наметить ее дальнейший курс и двигаться вперед к построению тесного сообщества ШОС, передают мировые СМИ.
источник: MiddleAsianNews