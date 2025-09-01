экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Избран новый лидер Демократической партии Монголии
Цогтгэрэл Одон
Цогтгэрэл Одон

CentralAsia (MNG)  

31 августа 390 членов Комитета по национальной политике Демократической партии собрались, чтобы выбрать председателя. Это подготовит их к предстоящим выборам.

ЦОГТГЭРЭЛ Одон, депутат парламента и глава фракции Демократической партии в парламенте, победил на выборах, набрав 62.4 процента голосов. Депутат БАЯРМАА Жудаг, самый смелый и честный боец ​​партии, добровольно вышла из гонки.

Баярмаа Жудаг
Баярмаа Жудаг

Баярмаа сказала: «Я хочу показать, что женщины могут баллотироваться на пост лидера ДП. Спасибо команде, организовавшей выборы. Поздравляю Цогтгэрэла Одона с победой. Я сняла свою кандидатуру. Спасибо 33 людям, которые меня поддержали».

Таким образом, Демократическая партия Монголии на своем внеочередном съезде утвердила депутата Великого государственного Хурала Цогтгэрэла Одона в качестве лидера партии. Теперь его избрание должен зарегистрировать Верховный суд.

Демократическая партия правила страной единолично лишь однажды, с 1996 по 2000 год. С 2012 по 2016 год ДП формировала коалиционное правительство. С 2016 года страной правит Монгольская народная партия, получившая 68 мест в парламенте на выборах в июне 2024 года.

источник: MiddleAsianNews

