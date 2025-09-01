Избран новый лидер Демократической партии Монголии

Цогтгэрэл Одон

31 августа 390 членов Комитета по национальной политике Демократической партии собрались, чтобы выбрать председателя. Это подготовит их к предстоящим выборам.

ЦОГТГЭРЭЛ Одон, депутат парламента и глава фракции Демократической партии в парламенте, победил на выборах, набрав 62.4 процента голосов. Депутат БАЯРМАА Жудаг, самый смелый и честный боец ​​партии, добровольно вышла из гонки.

Баярмаа Жудаг

Баярмаа сказала: «Я хочу показать, что женщины могут баллотироваться на пост лидера ДП. Спасибо команде, организовавшей выборы. Поздравляю Цогтгэрэла Одона с победой. Я сняла свою кандидатуру. Спасибо 33 людям, которые меня поддержали».

Таким образом, Демократическая партия Монголии на своем внеочередном съезде утвердила депутата Великого государственного Хурала Цогтгэрэла Одона в качестве лидера партии. Теперь его избрание должен зарегистрировать Верховный суд.

Демократическая партия правила страной единолично лишь однажды, с 1996 по 2000 год. С 2012 по 2016 год ДП формировала коалиционное правительство. С 2016 года страной правит Монгольская народная партия, получившая 68 мест в парламенте на выборах в июне 2024 года.

