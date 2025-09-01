Гендиректор Департамента Азии МИД КНР встретился с послом Монголии в Китае

слева: Энхболд Нямаа и Лю Цзиньсун

Генеральный директор Департамента Азии МИД КНР Лю Цзиньсун встретился с послом Монголии в Китае Энхболдом Нямаа.

29 августа 2025 года генеральный директор Департамента Азии МИД КНР Лю Цзиньсун встретился с послом Монголии в Китае Энхболдом Нямаа. Стороны дружественно обменялись мнениями по вопросам китайско-монгольских отношений и взаимодействия на высоком уровне.

Лю Цзиньсун процитировал монгольскую пословицу: «Айл хүний амь нэг, саахалтын хүний санаа нэг» («примерно: Соседи связаны сердцем и имеют общую судьбу», отметив, что Китай и Монголия — дружественные соседи, соединённые горами и реками. Он выразил надежду, что обе стороны будут совместно следовать важным общим договорённостям, достигнутым лидерами двух стран, постоянно укреплять стратегическое взаимодоверие, продолжать координировать свои планы развития и совместно работать над созданием китайско-монгольского сообщества с единой судьбой, основанного на мирном сосуществовании, взаимной поддержке и взаимовыгодном сотрудничестве.

Энхболд Нямаа выразил наилучшие пожелания успешного проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и торжеств, посвящённых 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне. Он заявил, что Монголия готова к сотрудничеству с Китаем в целях углубления дружественного сотрудничества и содействия развитию монголо-китайских отношений.

источник: MiddleAsianNews

