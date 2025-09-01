Крутая юная монголка выиграла чемпионат мира. Она обыграла японку в финале. Фото

Цэндбазар Машбат

CentralAsia (MNG) -

Монгольские юные дзюдоистки завоевали золотую и бронзовую медали

В среду в «Асикс Арене» в Софии (Болгария) открылся чемпионат мира по дзюдо среди кадетов OTP Group 2025. В мероприятии, объединяющем лучших представителей кадетского дзюдо со всего мира, приняли участие 551 спортсмен в возрасте от 14 до 17 лет из 71 страны, в том числе 20 спортсменов из Монголии.

И одним из главных его событий стала победа монголки Цэндбазар Машбат. Юная дзюдоистка поднялась на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 57 кг и подарила монгольским болельщикам настоящий праздник.

Финальная схватка стала настоящим украшением турнира. Соперницей ЦЭНДБАЗАР Машбат была японка НОНОКА Ямагава — сильная и техничная дзюдоистка, которая ранее уверенно прошла по турнирной сетке. В этой же весовой категории еще одна монголка ЭНХЖИН Ганхуяг завоевала бронзу, победив россиянку Екатерину Жданову.

Первый день турнира ХУЛАН Баярзул в весовой категории до 40 кг победила россиянку Эмилию Сайфутдинову и завоевала бронзовую медаль.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения