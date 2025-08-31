К Земле направляется выброс солнечной плазмы, ожидаются магнитные бури уровня G3

- Азия и мир, общество
CentralAsia (CA) - Выброс солнечной плазмы достигнет Земли в ночь на 2 сентября, возможны магнитные бури уровня G3. Об этом 31 августа сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
«Сформированы результаты моделирования движения вчерашнего выброса плазмы вдоль линии Солнце – Земля. Согласно расчетам, солнечное вещество придет к Земле уже завтра, 1 сентября, между 23 и 24 часами по московскому времени», - говорится в сообщении.
По предварительным прогнозам, наиболее вероятным считается возникновение бурь уровня G3, которые не фиксировались около трёх месяцев. При этом вероятность выхода на уровень G4 оценивается примерно в 20%.
«Вероятность бурь высшего, 5-го уровня, практически исключена — составляет менее 1%. В момент удара по магнитосфере и последующие несколько часов ожидаются интенсивные полярные сияния с нижней границей на широте 55 градусов», - отметили специалисты лаборатории.
Также ученые предупреждают, что на Солнце сохраняется высокая вероятность вспышек максимальной мощности и повторных выбросов плазмы в сторону Земли.