Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп 31 августа опубликовал в социальной сети Truth Social ссылку на публикацию в X, в которой содержится его фотография с подписью: «Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет».

Сам американский лидер не стал комментировать и объяснять причину публикации ссылки на этот пост.

На изображении Трамп изображен с полусогнутыми руками, направленными вверх, на фоне планеты Земля.