Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети
- Азия и мир, политика
- 15:47, 31 августа 2025
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп 31 августа опубликовал в социальной сети Truth Social ссылку на публикацию в X, в которой содержится его фотография с подписью: «Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет».
Сам американский лидер не стал комментировать и объяснять причину публикации ссылки на этот пост.
На изображении Трамп изображен с полусогнутыми руками, направленными вверх, на фоне планеты Земля.
