Узбекистан за семь месяцев импортировал 6,5 тыс. тонн риса
CentralAsia (UZ) -  С января по июль 2025 года Узбекистан ввёз 6,5 тыс. тонн риса на сумму $2,9 млн. Об этом сообщили СМИ Узбекистана со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Данный объём был поставлен из 13 разных стран. Крупнейшими экспортёрами стали:

  • Казахстан — 4,3 тыс. тонн;
  • Индия — 1,1 тыс. тонн;
  • Кыргызстан — 582 тонны;
  • Пакистан — 186 тонн;
  • Китай — 66 тонн;
  • другие страны — 289 тонн.
