Узбекистан за семь месяцев импортировал 6,5 тыс. тонн риса
- 18:30, 31 августа 2025
CentralAsia (UZ) - С января по июль 2025 года Узбекистан ввёз 6,5 тыс. тонн риса на сумму $2,9 млн. Об этом сообщили СМИ Узбекистана со ссылкой на Государственный комитет по статистике.
Данный объём был поставлен из 13 разных стран. Крупнейшими экспортёрами стали:
- Казахстан — 4,3 тыс. тонн;
- Индия — 1,1 тыс. тонн;
- Кыргызстан — 582 тонны;
- Пакистан — 186 тонн;
- Китай — 66 тонн;
- другие страны — 289 тонн.
