Европа мешает усилиям Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине, - Песков

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Европейские лидеры препятствуют усилиям президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль, Путин».

«Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд, они не унимаются. Это ярко контрастирует с тем подходом, которого придерживается наш президент Путин и президент США Трамп, усилия которого по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить, мы признательны за эти усилия», — отметил он.

По словам представителя Кремля, «европейцы мешают этим усилиям, вставляют палки в колёса, всячески потворствуют и, наверное, поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость».

«Это большая ошибка, никакого добра киевскому режиму это не сделает, наоборот, это сделает ситуацию для киевского режима ещё хуже», - добавил пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что Россия по-прежнему готова к урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами. «Но пока в этом мы не видим взаимности от Киева, продолжаем специальную военную операцию», — сказал Песков.