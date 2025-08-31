Венгрия отстаивает свое вето на открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС

CentralAsia (CA) - Венгрия продолжает отстаивать своё вето на открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Об сообщили СМИ Украины со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, Будапешт не позволит «протолкнуть Украину в ЕС», так как это, по его утверждению, нанесёт ущерб венгерским фермерам, поставит под угрозу продовольственную безопасность страны и «позволит украинской мафии проникнуть в Венгрию».

«Именно поэтому мы не позволим открыть содержательную часть переговоров о вступлении, то есть конкретные разделы переговоров», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Ранее Литва призвала страны ЕС принять «решительные меры», чтобы сделать заявку Украины на членство «реальной и необратимой». Вильнюс предлагает начать технические переговоры с Киевом и Кишинёвом без участия Венгрии, если на это согласятся 26 стран-членов ЕС. В дальнейшем официальное одобрение может быть предоставлено в случае изменения позиции Будапешта.