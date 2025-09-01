Посол Игавахара Масару встретился с министром обороны Монголии

26 августа посол Игавахара Масару встретился в Министерстве обороны с министром обороны Батлутом Дамбом.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов развития отношений и сотрудничества в сфере безопасности и обороны между двумя странами.

Япония и Монголия развивают свои отношения в области миротворческих операций посредством участия Сухопутных сил самообороны Японии в международных миротворческих учениях ООН «Khaan Quest» и программе наращивания потенциала в области военного строительства и инженерии, а также продолжают укреплять оборонные отношения и сотрудничество в области обменов на высоком уровне между министерствами обороны и развития людских ресурсов.

Япония стремится в полной мере использовать существующую базу двусторонних отношений. Япония является одним из крупнейших поставщиков экономической и инвестиционной помощи Монголии с момента её преобразований. В 2022 году Япония и Монголия заключили Соглашение об особом стратегическом партнёрстве во имя мира и процветания, сопровождаемое 10-летним планом действий. Этот план включает в себя создание правовой основы для передачи военной техники, и Япония поставляет Монголии оборонное оборудование и технологии. Япония рассматривает углубление военных связей как дальнейший ответ на недавние изменения в двусторонних отношениях между двумя странами.

Например в прошлом году JMOD/JSDF пригласили шесть военнослужащих ВВС Монголии в Японию для участия в проекте по наращиванию потенциала в области управления воздушным движением. Участники посетили авиабазу Комаки, где им рассказали о ряде задач, связанных с управлением воздушным движением, а также о соответствующих подразделениях и задействованном оборудовании. В 5-й технической школе участники прошли комплексную подготовку по обучению авиадиспетчеров и приобрели практический опыт, посещая лекции.

Этот проект является первым в своем роде и направлен на повышение возможностей управления воздушным движением ВВС Монголии посредством ознакомления с процессами, операциями по управлению воздушным движением и навыками, используемыми Воздушными силами самообороны Японии. Проект направлен на обеспечение «стабильности и безопасности в небе» Монголии и прилегающего региона и будет реализовываться поэтапно. JMOD/JSDF продолжают укреплять отношения между Японией и Монголией.

В том же году 5 марта в Улан-Баторе (Монголия) состоялись 6-й Японо-монгольский политико-военный диалог по вопросам безопасности и 6-й Японо-монгольский военный диалог. Тогда делегации оборонных ведомств обеих стран возглавили г-н МИУРА Джун, генеральный директор по международным делам Бюро оборонной политики Министерства обороны Японии, и полковник Наранхуу Төрбат, директор Управления внешнего сотрудничества Министерства обороны Монголии. Они обменялись мнениями по различным вопросам, таким как региональные дела и оборонная политика обеих стран и т. д., а также углубили обсуждение двустороннего сотрудничества и обменов в области обороны.

