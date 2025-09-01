Международная научно-практическая конференция по монголоведению прошла в Хух-хото, Внутренняя Монголия

«Международная конференция по монголоведению 2025», организованная Университетом Внутренней Монголии, прошла в Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия 21–22 августа 2025 года.

Эта конференция организовывалась Университетом Внутренней Монголии с 1987 года и проводилась в общей сложности 4 раза до 2004 года.

В 5-й конференции, которая проводится спустя 21 год, приняли участие около 300 ученых из 13 стран, которые представили свои доклады в таких секциях, как лингвистика, литература, искусствознание, история и археология, классические источники, этнография, культурология и информатика.

Шесть исследователей из Института языкознания Монгольской академии наук приняли участие в конференции, успешно представили свои доклады на подсессиях и обменялись опытом с зарубежными учеными.

Университет Внутренней Монголии (УВМ) — государственный университет провинции Хух-Хото, Внутренняя Монголия, Китай. Он связан с Народным правительством Автономного района Внутренняя Монголия и финансируется совместно с Министерством образования Китая. Университет участвует в проектах «Проект 211» и «Двойное строительство первого класса».

Университет Внутренней Монголии был основан в 1957 году в Хух-Хото, столице автономного района Внутренняя Монголия. Университет Внутренней Монголии предоставляет очное, профессионально-техническое образование, обучение взрослых и обучение иностранных студентов. В 2005 году в университете обучалось 22 203 студента, в том числе 3 191 аспирант и 12 766 студентов бакалавриата.

Получив в 1978 году от Министерства образования Китая звание ключевого общенационального университета, в 1997 году он был включен в список 100 университетов бывшего «Проекта 211» по ключевым строительным и девелоперским проектам.

Он включен в проект «Двойной первоклассный проект строительства», разработанный центральным правительством Китая.

