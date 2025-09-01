Председатель КНР Си Цзиньпин вскоре посетит Монголию

Элбэгдорж Цахиа и Си Цзиньпин на главной площади Улан-Батора, 21 августа 2014 года . // Фото: B. Rentsendorj

Министр автомобильной дороги и транспорта Дэлгэрсайхан Борхуу в своем заявлении на сайте Isee подчеркнул, что председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшее время посетит Монголию.

Он сказал: «Глава Китайской Народной Республики вскоре посетит нашу страну. В ходе этого визита мы обсудим вопрос о железнодорожном соединении других портов, помимо порта Гашуунсухайт—Ганцмод».

«Строительство железной дороги, соединяющей границу Гашуунсухайт—Ганцмод, заморожено уже 16 лет. Эта ошибка не может повториться. Сейчас железная дорога, соединяющая вышеуказанные порты, строится стоимостью $235 млн (₮848 млрд). Работы непрерывно продолжаются, уже установлено 114 из 2341 столбов. Планируется завершить его досрочно. Оплачивает это китайская сторона, и на сегодняшний день с нашей стороны не было потрачено ни одного тугрика. Из 848 миллиардов 200 и 300 миллионов сделаем мы. После ввода в эксплуатацию эта железная дорога будет ежегодно перевозить 20 млн тонн угля из шахт и 10 млн тонн по узкоколейной железной дороге».

