Столица Монголии примет региональные Азиатско-Тихоокеанские киберучения 2025 года

CentralAsia (MNG) -

Азиатско-Тихоокеанские региональные киберучения Международного союза электросвязи (МСЭ) 2025 пройдут со 2 по 5 сентября в Улан-Баторе.

Международный союз электросвязи (МСЭ) стремится повысить готовность своих государств-членов к обеспечению кибербезопасности, уровень защиты и возможности реагирования на инциденты. Это достигается путем проведения киберучения на национальном и региональном уровнях, которое служит для проверки кибервозможностей организаций.

За последнее десятилетие МСЭ провёл 55 киберучения с участием более 160 стран. Эти страны стремятся повысить уровень кибербезопасности на национальном и глобальном уровнях. Киберучения МСЭ проводятся на глобальном, региональном и национальном уровнях.

Региональные учения МСЭ по кибербезопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2025 года пройдут со 2 по 5 сентября в Улан-Баторе (Монголия). Цель этого полностью физического мероприятия – объединить сообщество специалистов по кибербезопасности в регионе и способствовать международному сотрудничеству. Учения подчеркнут важнейшую роль национальных и других соответствующих групп реагирования на инциденты компьютерной безопасности (CSIRT) в обеспечении киберустойчивости и защите критически важной информационной инфраструктуры.

С принятием Закона о кибербезопасности в 2021 году Монголия создала правовую основу для обеспечения информационной безопасности в киберпространстве. В 2023 году был создан Совет по кибербезопасности для обеспечения, координации, организации реализации и обмена информацией в области кибербезопасности.

Председателем Совета является премьер-министр Занданшатар Гомбожав, а его заместителем — министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Батшугар Энхбаяр.

Въездная виза в Монголию

Зарегистрированным участникам, которым требуется въездная виза в Монголию, необходимо связаться с координатором мероприятия до 5 августа 2025 года. Существует два варианта получения въездной визы: 1. В посольстве Монголии в вашей стране. 2. Виза по прибытии.

Для получения визы по прибытии необходимо предварительное разрешение иммиграционной службы Монголии. При поддержке MDDIC письмо о получении визы по прибытии может быть предоставлено ТОЛЬКО зарегистрированным участникам. Для этого необходимо заполнить специальную форму, которая предоставляется по запросу и после подтверждения регистрации.

Все сборы, связанные с оформлением визы (примерно 90–100 долларов США в случае визы по прибытии, оплачиваемой в аэропорту), оплачиваются непосредственно участником.

(По вопросам, связанным с визой, обращайтесь: cyberdrill@mddic.gov.mn​)

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения