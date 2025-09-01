Монголия установила мощности, позволяющие полностью удовлетворить внутренние потребности в яйцах

Жители Монголии потребляют в среднем 500 миллионов яиц в год. До 2020 года в Монголии работало девять заводов по производству яиц, но более 50% всех необходимых яиц импортировалось.

Монголы по-настоящему любят яйца. За последние два десятилетия потребление яиц на душу населения резко возросло с всего лишь 12 до целых 100. Эта тенденция не показывает признаков замедления, а это значит, что отечественные птицеводческие фермы будут только расширять свою деятельность.

Благодаря поэтапной реализации «Продовольственной революции» и кампании «Целина IV», инициированной президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, отечественные предприятия начали покрывать 80% всех потребностей Монголии в яйцах за счёт строительства новых заводов, модернизации оборудования и увеличения производственных мощностей. Это стало возможным благодаря масштабным льготным кредитам, которые не предоставлялись в пищевой и сельскохозяйственной отраслях более 30 лет.

Болд Жаргалсайхан, член Совета директоров Ассоциации птицеводов, отметил: «В рамках успешной политики «Продовольственной революции» и «Целина IV», реализуемой правительством, предприятия получили льготные кредиты, приобрели новое оборудование и расширили свою деятельность. Было создано более 20 новых птицеводческих предприятий. Это позволило полностью удовлетворить внутренний спрос на яйца. В перспективе, по прогнозам, потребление яиц в Монголии достигнет 650 миллионов штук. Это позволит полностью удовлетворить установленные мощности птицеводческих хозяйств. В этом году птицеводы планируют закупить 60 тысяч тонн пшеницы».

Представители ассоциации подчеркнули, что развитие отечественного производства яиц сэкономило Монголии около 100 млрд тугриков иностранной валюты, что положительно влияет на экономику. По их словам, в течение следующих двух лет будет произведено три миллиона кур, что на 100% удовлетворит внутренний спрос на яйца и создаст возможности для развития производства кормов для животных и развития сельскохозяйственных кластеров.

