Монгольская минеральная вода Pearl on the Taiga завоевала серебряную медаль на Water Expo 2025

Монгольская природная глубоководная минеральная вода Pearl on the Taiga («Жемчужина тайги») приняла участие в международном конкурсе дегустаций воды «Water Expo 2025».
В 2025 году Международный конкурс дегустации воды в Гуанчжоу (Китай) проходил уже в десятый раз. Цель конкурса – адаптация мировой питьевой воды для потребителей высокого уровня, содействие изменениям в индустрии высококачественной питьевой воды, продвижение отраслевых тенденций, а также предоставление площадок для обмена опытом между мировыми брендами качественной воды.
В конкурсе приняли участие представители 150 брендов качественной воды из Монголии, США, Венгрии, Норвегии, Китая и почти 20 стран и регионов мира. Они соревновались в трёх номинациях: «Натуральная негазированная вода», «Натуральная газированная вода с добавлением» и «Натуральная газированная вода».
Жюри под председательством доктора Майкла Масчы, основателя и издателя The Fine Water Society, совместно с экспертами из Южной Кореи, Гонконга, Макао и Тайваня провели слепую дегустацию и выставили оценки.
Победители конкурса дегустации воды WaterEXPO 2025:
Монгольская природная глубоководная минеральная вода Pearl on the Taiga («Жемчужина тайги») завоевала серебряную медаль в номинации «Натуральная газированная вода с добавлением».
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews