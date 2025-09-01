Монгольская минеральная вода Pearl on the Taiga завоевала серебряную медаль на Water Expo 2025

CentralAsia (MNG) -

Монгольская природная глубоководная минеральная вода Pearl on the Taiga («Жемчужина тайги») завоевала серебряную медаль и заняла второе место в мире на международном конкурсе дегустаций воды «Water Expo 2025».

В 2025 году Международный конкурс дегустации воды в Гуанчжоу (Китай) проходил уже в десятый раз. Цель конкурса – адаптация мировой питьевой воды для потребителей высокого уровня, содействие изменениям в индустрии высококачественной питьевой воды, продвижение отраслевых тенденций, а также предоставление площадок для обмена опытом между мировыми брендами качественной воды.

В конкурсе приняли участие представители 150 брендов качественной воды из Монголии, США, Венгрии, Норвегии, Китая и почти 20 стран и регионов мира. Они соревновались в трёх номинациях: «Натуральная негазированная вода», «Натуральная газированная вода с добавлением» и «Натуральная газированная вода».

Жюри под председательством доктора Майкла Масчы, основателя и издателя The Fine Water Society, совместно с экспертами из Южной Кореи, Гонконга, Макао и Тайваня провели слепую дегустацию и выставили оценки.

Победители конкурса дегустации воды WaterEXPO 2025:

Монгольская природная глубоководная минеральная вода Pearl on the Taiga («Жемчужина тайги») завоевала серебряную медаль в номинации «Натуральная газированная вода с добавлением».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

