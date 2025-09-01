По меньшей мере 250 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,0 в Афганистане

// @Shamshadnetwork/X

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 250 человек погибли и более 500 получили ранения в Афганистане в результате землетрясения магнитудой 6,0, произошедшего в стране, сообщили представители движения «Талибан», сообщает NBC.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 17 милях от города Джелалабад, недалеко от границы с Пакистаном, около полуночи по местному времени (15:30 воскресенья по восточному времени).

По данным Геологической службы США (USGS), с момента первого землетрясения в течение понедельника в регионе произошло как минимум пять афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,2.

Афтершоки могут длиться несколько дней и иногда быть сильнее первого землетрясения.

Афганистан особенно уязвим к землетрясениям, поскольку расположен на стыке нескольких линий разломов Индийской и Евразийской плит. Горная местность на востоке Афганистана также подвержена оползням, что затрудняет спасательным службам проведение спасательных работ.

Это землетрясение было особенно разрушительным, поскольку оно произошло на небольшой глубине (8 км), что делает его гораздо более разрушительным даже при умеренной магнитуде.

Как пишет издание, землетрясение в понедельник произошло в непростое время для Афганистана, одной из беднейших стран мира, которая страдает от четырёх лет засухи подряд и притока более 2,3 млн афганцев, вернувшихся в этом году из Ирана и Пакистана.