Украинский кризис начался из-за спровоцированного Западом госпереворота, - Путин

// Сергей Карпухин, ТАСС

CentralAsia (CA) - Кризис в Украине возник не в результате «нападения России», а из-за государственного переворота в Киеве в 2014 году, который был поддержан и спровоцирован Западом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите ШОС, передает ТАСС.

По его словам, за переворотом последовали попытки силовым путем подавить сопротивление регионов и жителей Украины, которые не приняли произошедшее.

«Этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооружённых сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей, которые этот переворот не приняли, не поддержали», — отметил Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что постоянные попытки Запада втянуть Киев в НАТО стали ещё одной ключевой причиной конфликта. «Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причём на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России», — заявил он.