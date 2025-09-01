В Индонезии вспыхнули массовые протесты: есть погибшие и раненные

CentralAsia (CA) - В крупнейших городах Индонезии с начала недели проходят масштабные протесты, которые переросли в беспорядки и поджоги. Об этом 30 августа сообщили западные СМИ.

В результате столкновений погибли не менее трёх человек, десятки получили ранения, сотни задержаны.

Несмотря на обращение президента Прабово Субианто с призывом к спокойствию, акции не утихают. Основные требования протестующих касаются улучшения ситуации с рабочими местами и повышением заработной платы.

Наиболее тяжёлые события произошли в Макассаре, где митингующие подожгли здание регионального парламента во время пленарного заседания. По данным CNN Indonesia, там погибли трое и ещё пятеро человек пострадали. Чиновников эвакуировали. В Бандунге огонь уничтожил четыре здания, включая гостевой дом законодательного собрания.

В Джакарте толпа атаковала несколько полицейских участков, один из них забросали коктейлями Молотова. В деловом центре города стены рядом со штаб-квартирой полиции и Индонезийской фондовой биржей оказались разрисованы граффити. В ночь на субботу были сожжены семь остановок городского транспорта «Transjakarta», движение автобусов прекратилось, несколько станций метро закрыли в целях безопасности. Также повреждены пункты оплаты на внутригородской трассе.

В Сурабае сгорели полицейские посты, в Соло и Джокьякарте протестующие собрались перед зданиями полиции. Всего задержано не менее 600 человек.

Протесты начались 25 августа на фоне экономического недовольства и усилились после гибели водителя мото-такси, задавленного бронемашиной полиции 28 августа.

Президент Прабово Субианто осудил действия силовиков и пообещал наказать виновных в гибели 23-летнего Аффана Курниавана. Он также посетил дом его семьи и выразил соболезнования.

Беспорядки стали крупнейшими вызовами для нынешнего президента, который возглавил страну десять месяцев назад и обещал ускоренный рост крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии.