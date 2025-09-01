В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6, погибли и пострадали сотни человек

CentralAsia (CA) - Ночью в восточном Афганистане, вблизи границы с Пакистаном, произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом 1 сентября сообщили мировые СМИ.

По последним данным, жертвами стали не менее 500 человек, сотни получили ранения.

Как сообщает Геологическая служба США, толчки зафиксировали в 23:47 31 августа. Эпицентр находился в 27 км к северо-востоку от города Джелалабад в провинции Нангархар, очаг залегал на глубине 8 км. Неглубокие землетрясения, как правило, приводят к более масштабным разрушениям.

Примерно через 20 минут в той же провинции произошло повторное землетрясение магнитудой 4,5. Толчки также затронули соседнюю горную провинцию Кунар.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Кунара, только в районах Нур-Гул, Соки, Ватпур, Маноги и Чападаре погибли не менее 250 человек, ещё около 500 получили ранения. Власти Нангархара сообщают о многочисленных разрушениях глинобитных и каменных домов, спасатели продолжают поиски выживших под завалами.

Представитель Минздрава провинции Нангархар Накибулла Рахими ранее говорил о 15 пострадавших, доставленных в больницы. В другом сообщении ведомства, подконтрольного талибам, уточнялось о 30 погибших в одной из деревень. Однако официальные данные о числе жертв пока остаются предварительными, власти признают, что число погибших может исчисляться сотнями.

Место на карте: