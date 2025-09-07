Ученые обнаружили парадокс лесных пожаров, который ставит под угрозу 440 млн человек

CentralAsia (CA) - Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине и других учреждений обнаружили противоречие в мировых тенденциях лесных пожаров: несмотря на сокращение общей площади выжженных территорий на 26 % с 2002 по 2021 год, число людей, подвергшихся воздействию лесных пожаров, выросло почти на 40 %.

Исследование, опубликованное в журнале Science, раскрыло еще одну статистическую информацию, которая может удивить людей, полагающихся в основном на западные источники новостей: хотя громкие катастрофы, связанные с лесными пожарами в США, Канаде и Австралии, часто занимают первые полосы газет, исследователи обнаружили, что 85% всех случаев воздействия лесных пожаров на людей в течение этого периода произошли в Африке.

Только на пять стран Центральной Африки — Конго, Южный Судан, Мозамбик, Замбия и Ангола — пришлось половина всех случаев воздействия на людей во всем мире. В то же время на США, Европу и Австралию в совокупности пришлось менее 2,5% от общего числа.

Тем не менее, западные штаты США, и в частности Калифорния, являются горячими точками интенсивных пожаров в глобальном масштабе. Ранее опубликованное исследование ученых показывает, что на Калифорнию приходится непропорционально большая доля последствий пожаров в США: 72 % случаев воздействия на людей, несмотря на то что она составляет 15% площади, пострадавшей от пожаров в стране.

Исследователи проанализировали данные о населении и более 18,6 млн записей о пожарах с 2002 по 2021 год и обнаружили, что в течение этого периода около 440 млн человек во всем мире подверглись воздействию лесных пожаров, охвативших их дома — это число примерно равно всему населению Европейского союза. Они обнаружили, что воздействие лесных пожаров на людей увеличилось на 7,7 млн человек, в среднем на 382 700 человек в год в течение периода исследования. Этот всплеск воздействия на людей был вызван не глобальным ростом пожарной активности, а в первую очередь ростом населения и миграцией в пожароопасные районы.

Еще одним фактором, выявленным в ходе исследования, является значительное увеличение интенсивности лесных пожаров в Северной и Южной Америке. Это связано с усилением «пожароопасной погоды» в результате изменения климата, которая включает такие условия, как повышенная температура, пониженная влажность и сильные ветры.

За последние четыре десятилетия во всем мире количество случаев экстремальной пожароопасной погоды увеличилось более чем на 50%.

В сочетании с такими видами человеческой деятельности, как освоение земель и исторические методы тушения пожаров, эта тенденция привела к росту риска разрушительных пожаров в таких регионах, как Калифорния. Частота условий, способствующих возникновению лесных пожаров с экстремальными последствиями (таких как пожары в Лос-Анджелесе в 2025 году), с 1990 по 2022 год увеличилась в четыре раза по всему штату.

В Европе и Океании исследование отметило снижение подверженности лесным пожарам, главным образом из-за перемещения населения из сельских районов в городские. Это подчеркивает, как социальные и экологические факторы играют решающую роль в формировании риска лесных пожаров.

Подчеркивая растущую уязвимость человека перед лесными пожарами, особенно в регионах, которые не привлекают особого внимания международного сообщества, исследование акцентирует внимание на срочной необходимости принятия проактивных стратегий по смягчению последствий, чтобы защитить населенные пункты от растущей угрозы лесных пожаров. К ним относятся методы управления растительностью, такие как контролируемые пожары, просвещение населения и инженерные решения, направленные на сокращение числа возгораний, вызванных человеком.