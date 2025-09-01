экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Страны ШОС создадут центр по противодействию угрозам и антинаркотический центр
// ТАСС

CentralAsia (CA) -  На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Тяньцзине, страны-участницы подписали соглашение о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также антинаркотического центра. Об этом говорится в итоговой декларации встречи, передает ТАСС.

В документе отмечается, что государства-члены также поддержали предложение о создании Центра стратегических исследований в сфере безопасности.

«Государства-члены подтверждают решимость продолжать совместную борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, контрабандой оружия и другими видами транснациональной организованной преступности», — говорится в декларации.

Кроме того, участники саммита подчеркнули приверженность обеспечению устойчивого мира и совместному противодействию как традиционным, так и новым угрозам безопасности.

