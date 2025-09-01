Хуситы совершили налёт на офисы ООН в Йемене: арестованы 11 сотрудников

// AP, Euronews

CentralAsia (CA) - Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы арестовали как минимум 11 сотрудников ООН в столице Йемена Сане и городе Ходейда. Об этом 1 сентября сообщило издание Euronews, со ссылкой на заявление организации.

По словам посланника ООН в Йемене Ханса Грудберга, «по меньшей мере 11 сотрудников Организации Объединённых Наций были произвольно задержаны в Сане и Ходейде». В документе также отмечается факт взлома помещений агентства и захвата его имущества силами «Ансар Аллах» (официальное название хуситов).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «решительно осудил» действия хуситов и потребовал немедленного освобождения арестованных. «Я решительно осуждаю произвольные аресты де-факто властями хуситов в районах, находящихся под их контролем», — подчеркнул он.

По данным ООН, задержания начались после израильского авиаудара по Сане, в результате которого погибли премьер-министр и члены правительства хуситов. Источники в йеменских службах безопасности уточняют, что были арестованы также семь сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) и трое представителей ЮНИСЕФ.

Ранее ВПП сообщала о штурме своего офиса в Сане местными силами безопасности. Один из сотрудников агентства был арестован, а в других районах Йемена произошли новые задержания.

ООН напоминает, что хуситы уже удерживают десятки сотрудников международных и национальных гуманитарных организаций. Массовые аресты, начавшиеся в июне 2024 года, вынудили агентство сократить персонал и ограничить деятельность в ряде районов страны, переживающей один из самых тяжёлых гуманитарных кризисов в мире.