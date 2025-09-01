Путин и Моди провели переговоры в Тяньцзине после саммита ШОС

// ТАСС

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 1 сентября встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Тяньцзине сразу после завершения саммита ШОС. Об этом 1 сентября сообщили российские СМИ.

Главы государств более 40 минут общались в автомобиле Aurus российского президента по пути в отель The Ritz Carlton, где затем присоединились к делегациям. В переговорах приняли участие министры и представители деловых кругов двух стран.

Путин подчеркнул, что встреча символично проходит в рамках саммита ШОС, объединяющего усилия стран Глобального Юга и Востока в сфере безопасности. Он назвал Моди «дорогим другом» и отметил особый характер российско-индийских отношений, которым в декабре исполняется 15 лет с момента выхода на уровень особого привилегированного стратегического партнёрства.

Моди в ответ также обратился к Путину как к «дорогому другу» и заявил, что 1,4 млрд жителей Индии ждут визита российского лидера в декабре на ежегодный саммит. «Даже при самых тяжёлых обстоятельствах Индия и Россия шли плечом к плечу», — отметил премьер-министр.

Затронув тему конфликта на Украине, Моди заявил, что стороны регулярно обмениваются мнениями по этому вопросу, приветствуют усилия по установлению мира и рассчитывают на конструктивный подход всех участников.

Переговоры в резиденции Путина продлились около часа. В них участвовали глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьеры Денис Мантуров и Алексей Оверчук, представители администрации президента, министры финансов, транспорта и энергетики, а также главы крупнейших госкорпораций.

На фоне встречи СМИ сообщили, что США ввели дополнительные 25%-ные пошлины на импорт из Индии, в результате чего совокупная ставка выросла до 50%.