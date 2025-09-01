В Казахстане открыли месторождение примерно с 19 тоннами золота

CentralAsia (KZ) - Казахстан объявил о масштабных открытиях природных ресурсов: найдено 38 новых месторождений, включая участок с примерно 19 тоннами золота и значительными запасами редкоземельных металлов. Об этом 1 августа сообщили казахские СМИ со ссылкой на публикацию в журнале Minerals.

Одним из ключевых открытий стало месторождение редкоземельных элементов в геологической зоне «Жана-Казахстан» в местности Куйрыктиколь Карагандинской области, примерно в 420 км от Астаны. По оценкам Министерства промышленности и строительства, там сосредоточено более 20 млн тонн руды с высоким содержанием неодима, церия, лантана и иттрия — критически важных элементов для производства электромобилей, ветротурбин, электроники и оборонных технологий. Средняя концентрация редкоземельных металлов оценивается в 700 граммов на тонну.

Если запасы подтвердятся, Казахстан может войти в число мировых лидеров по этим ресурсам — вслед за Китаем и Бразилией. Ранее республика не входила в список ключевых поставщиков редкоземельных элементов.

Находки стали результатом национальной кампании по геологическому картографированию территории площадью более 2,2 млн кв. км. В проекте сочетаются традиционные полевые исследования, спутниковые данные и геофизические модели. С 2018 по 2024 год в разведку инвестировали 424 млрд тенге ($940 млн), а на 2025-й заложено ещё 106 млрд тенге ($240 млн).

Казахстан также активно сотрудничает с Геологической службой Финляндии в оцифровке геологических данных и планирует развивать перерабатывающие мощности внутри страны. Правительство ведёт переговоры о создании совместных предприятий с Италией, Южной Кореей и Китаем. Первые контракты на поставку сырья должны стать источником финансирования для запуска производства редкоземельных металлов — одного из самых дорогих и технологически сложных сегментов отрасли.

