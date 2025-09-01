экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
При землетрясении в Афганистане погибли 622 человека

CentralAsia (CA) -  Жертвами землетрясения в Афганистане стали 622 человека, еще 1,5 тыс. пострадали. Об этом 1 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

По их информации, спасатели разбирают завалы и доставляют раненных в безопасные места.

Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на местные власти сообщали о гибели 250 человек. По их информации, многие пострадавшие остаются под завалами, поэтому число жертв может увеличиться.

В ночь на 1 сентября в восточном Афганистане, вблизи границы с Пакистаном, произошло землетрясение магнитудой 6.

