В некоторых частях Казахстана ожидаются заморозки и понижение температуры

CentralAsia (KZ) - На севере, в центре и на востоке Казахстана ожидаются понижение температуры и заморозки.

Как сообщает Казгидромет, на погоду оказывает свое влияние антициклон, подпитанный холодными воздушными массами, он принесет понижение температуры воздуха на большей части РК.

На северо-западе, севере, в центре и востоке страны в ночные часы столбики термометров опустятся до +2…+8 тепла, на поверхности почвы заморозки до +2.

Жители юго-восточных регионов днем ощутят спад жары до +20…+28.

Только запад, юго-запад страны в начале периода будет находиться под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана, где еще сохранятся сильная жара +32…+40.

