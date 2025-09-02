1.2 миллиона учащихся в будут зачислены в новый 2025-2026 учебный год

Население Монголии на текущий день составляет 3 585 462 человека. Из них 35.81%, или 1 283 986 человек, — студенты, школьники и дети дошкольного возраста.

Монголы — одна из древнейших наций, имеющая богатейшую историю, уходящую корнями вглубь тысячелетия. Однако Монголия — «молодая страна», особенно если учесть, что более трети составляют дети.

По данным Министерства образования, в новом 2025-2026 учебном году в 2458 образовательных учреждениях всех уровней ожидается обучение 1 283 986 учащихся. Из них:

В высших учебных заведениях обучается 156 790 студентов, в том числе 36 196 – на первом курсе.

В профессионально-технических учебных заведениях ожидается поступление 44 305 студентов, в том числе 24 080 новых студентов.

В детских садах и школьных учреждениях. Из них:

256 031 ребенок посещает дошкольные учреждения или детские сады.

Ожидается, что 826 860 учащихся будут зачислены в общеобразовательные школы, из которых 78 166 будут зачислены в первый класс.

Татар С.Майдар

