В Джакарте Намуун стала чемпионкой школьных соревнований по шахматам в азиатской зоне 3.3

CentralAsia (MNG) -

Школьные шахматные соревнования BPK PENABUR Азиатской зоны 3.3 2025 года проходил со среды, 27 августа, по воскресенье, 31 августа, в Джакарте, Индонезия.

НАМУУН Баярхуу победила в категории девочек до 9 лет и была названа чемпионкой Азии, а ученик АЗБИЛЭГ Баясгалан успешно выступил в категории мальчиков до 9 лет, заняв пятое место.

Всего в соревнованиях приняли участие 244 ребенка из 10 стран, включая Монголию, Гонконг, Японию, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур, Вьетнам и Россию.

источник: MiddleAsianNews

