Австралийцы помогают монголам готовить инструкторов по спасению и тушению пожаров воздушных судов и в аэропортах. Фото

CentralAsia (MNG) -
Учебная организация Австралийской авиационно-спасательной службы Aviation Rescue Services организовала международный учебный курс Aircraft Rescue & Fire Fighting Training или «Обучение спасению на борту воздушных судов и борьбе с пожарами» в международном аэропорту Чингисхан с 11 по 16 августа.
В качестве инструкторов в обучении приняли участие старший специалист аварийно-спасательной и противопожарной части аэропорта С. Банзрагч, руководитель пожаротушения Б. Болор-Эрдэнэ и старший пожарный-спасатель Б. Галмандах.
Г-н Питер Макмахон, управляющий директор Авиационной спасательной службы Австралии. С 2017 года он обучал сотни пожарных аэропортов по всей Монголии.
Национальный центр гражданской авиации не проводил подобного рода обучение с 2016 года и располагает всего одним инструктором. Тем не менее, для работников авиационной отрасли организовано регулярное обучение по 72 программам, в которых участвуют 11 ведущих преподавателей-специалистов и 67 преподавателей-контрактников.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews