Монголия расширяет связи с третьим соседом в Юго-Восточной Азии, — The Diplomat

Монголия вновь уделяет внимание АСЕАН и ее странам-членам с целью диверсификации торговли.

За последние 10 лет связи Монголии с Юго-Восточной Азией неуклонно расширяются. Улан-Батор рассматривает такие страны Юго-Восточной Азии, как Таиланд, Вьетнам, Лаос и Сингапур, в качестве нового экономического рубежа. Устойчивые экономические перспективы Юго-Восточной Азии в сочетании с прочными двусторонними отношениями могут создать благоприятную среду для экономики Монголии.

Страны Юго-Восточной Азии, в частности Таиланд, Вьетнам и Сингапур, являются крупными экономическими и финансовыми центрами. По данным McKinsey & Company, даже с учётом текущих тарифных ограничений, Таиланд добился самых высоких темпов роста экспорта за последние 13 кварталов. Правительство Монголии, стремясь создать новые возможности импорта-экспорта, активно взаимодействует с этими партнерами в рамках дипломатии «третьего соседа», используя при этом и нетрадиционные механизмы, такие как отраслевое сотрудничество.

Решимость Монголии укреплять отношения со странами Юго-Восточной Азии не нова. В 2005 году Монголия присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве АСЕАН.

В марте Энхтайван Дашням занял пост посла Монголии в АСЕАН. Эта должность оставалась вакантной с момента ухода предыдущего посла в 2017 году. Энхтайван выразил поддержку Монголии экономическому сообществу АСЕАН и твёрдую решимость страны укреплять сотрудничество с АСЕАН и её государствами-членами. В частности, он заявил о намерении Монголии «стать партнёром АСЕАН по секторальному диалогу».

Согласно принципу внешней политики Монголии «третий сосед», торговля с регионами за пределами непосредственных границ Монголии крайне желательна — это тем более актуально в период перебоев с тарифами. Стать партнёром по секторальному диалогу с АСЕАН крайне важно, поскольку это может открыть новые возможности для сотрудничества. Учитывая экономическую зависимость Монголии от горнодобывающей промышленности, расширение присутствия на рынках Юго-Восточной Азии может быть полезным.

В мае, когда министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх посетила штаб-квартиру АСЕАН во время поездки в Индонезию, Монголия подписала Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с Институтом экономических исследований АСЕАН и Восточной Азии с целью содействия более тесному сотрудничеству. Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хоурн заявил, что секретариат АСЕАН «готов реализовать совместные исследовательские и учебные программы для Монголии в целях содействия взаимовыгодному сотрудничеству».

Помимо установления более тесных связей с региональной группировкой, Монголия также укрепляет двусторонние экономические связи с Таиландом, Вьетнамом, Лаосом и Сингапуром.

В 2024 году Монголия и Таиланд отпраздновали 50-летие дипломатических отношений, а Бангкок и Улан-Батор договорились о развитии торгового механизма, который будет напрямую поддерживать определенные отрасли промышленности обеих стран.

Товарооборот между Монголией и Таиландом стабильно растёт. С января по сентябрь 2024 года объём двусторонней торговли составил $355.43 млн, что на 45,22% больше, чем в предыдущие годы. Пятилетний план работы по сотрудничеству между Таиландом и Монголией на 2022–2027 годы предусматривает увеличение объема двусторонней торговли до $100 млн долларов к 2027 году.

В марте этого года в знак глубокого символизма Монголия и Таиланд представили скульптуру «Два жеребца», что совпало с 25-летием побратимских отношений Бангкока и Улан-Батора.

2024 год также стал важным годом для двусторонних отношений Монголии и Вьетнама: обе страны отметили 70-летие установления дипломатических отношений. Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам посетил Улан-Батор с государственным визитом, выведя двусторонние отношения на новый уровень.

Исторически Вьетнам был первой страной Юго-Восточной Азии, установившей дипломатические отношения с Монголией. Экономические отношения Улан-Батора и Ханоя неуклонно развиваются: двусторонний товарооборот утроился: с $41.5 млн в 2017 году до $132 млн в 2023 году. Ожидается, что в ближайшие годы эти цифры будут расти.

С 19 по 23 августа министр иностранных дел Лаоса Тонгсаван Помвихан посетил Монголию с официальным визитом. В ходе визита в Улан-Батор Монголия и Лаос расширили двусторонние связи в надежде на ускорение сотрудничества в области общественного здравоохранения, сельского хозяйства и расширения человеческих отношений. Визит принес плоды не только в двустороннем плане, поскольку в этом году Лаос председательствует на Форуме сотрудничества Восточной Азии и Латинской Америки (FEALAC).

Важной победой для Монголии является открытие нового прямого авиарейса из Сингапура в Монголию, который начнется в ноябре 2025 года. Сингапур остается крупным инвестором в горнодобывающую промышленность Монголии.

Усилия Монголии по налаживанию связей со странами Юго-Восточной Азии являются шагом вперед во внешней политике Улан-Батора в отношении третьего соседа. Если рассматривать АСЕАН как блок, то это одна из крупнейших экономик мира с совокупным ВВП в $4.1 трлн. Наличие надежных экономических партнеров в Юго-Восточной Азии будет способствовать общему развитию Монголии.

Монголия использует разнообразные механизмы сотрудничества с экономиками Юго-Восточной Азии. Расширение связей с Таиландом, Вьетнамом, Лаосом и Сингапуром открывает возможности для сотрудничества, особенно в решении нетрадиционных вопросов, таких как изменение климата, продовольственная безопасность и цифровая трансформация. Тем временем Монголия продолжает стремиться к более прочному партнерству с АСЕАН как институтом.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра Азиатско-Тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

