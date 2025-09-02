Олимпийский комитет Монголии выделит японскому тренеру $50 тыс. Видео

справа: Кадзухито Сакаи

Известный японский специалист Кадзухито Сакаи возглавит подготовку монгольских борцов к Олимпийским играм 2028 года.

Легендарный тренер женской борьбы Японии Кадзухито Сакаи назначен консультантом сборной Монголии. Его контракт предусматривает подготовку команды к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

На встрече, состоявшейся 29 августа, представители Федерации вольной борьбы Монголии официально уведомили г-на Сакаэ о его назначении консультантом мужской и женской национальных сборных и ознакомили его с деятельностью организации.

В рамках подготовки к новому олимпийскому циклу Федерация вольной борьбы, изучив факторы, способствовавшие успеху предыдущих поколений монгольских спортсменов, полностью оборудовала и ввела в эксплуатацию две специальные комнаты для отдыха и восстановления атлетов между тренировками. НОК оказал финансовую поддержку в оснащении этих помещений.

Национальный олимпийский комитет Монголии будет выделять $25 тыс. в год в течение 2 лет советнику Кадзухито Сакаи в рамках проекта солидарности МОК.

В ходе встречи Кадзухито Сакаэ подчеркнул, что для спортсмена нет ничего невозможного, если он способен определить свой путь к успеху и полностью мобилизовать свои внутренние ресурсы. «Я сделаю всё возможное, чтобы помочь монгольским борцам добиться успеха на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе», — сказал он, поблагодарив НОК за доверие и поддержку.

Кадзухито Сакаэ — опытный тренер, чье имя, несомненно, известно в истории вольной борьбы, известный тренер, который привез Японию на летних Олимпийских играх 14 золотых, 3 серебряных медали и более 30 золотых медалей чемпионата мира.

Сакаэ родился в 1960 году на островах Амами. В 1983 году на чемпионате Азии стал чемпионом по правилам вольной борьбы и завоевал серебряную медаль по правилам греко-римской борьбы. В 1986 году стал серебряным призёром Азиатских игр по вольной борьбе. В 1987 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по правилам вольной борьбы. В 1988 году принял участие в Олимпийских играх в Сеуле, но неудачно. В 1989 году вновь стал чемпионом Азии по правилам вольной борьбы.

Примечательно, что на чемпионате Азии по борьбе 1983 года он завоевал золотую медаль в вольной борьбе и серебряную – в греко-римской. После завершения спортивной карьеры он работал тренером национальной сборной, тренировав Саори Ёсиду, Каори Итё, Хитоми Обара, Тихару Итё и Эри Тосаку, среди прочих.

