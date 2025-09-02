Правительство Монголии уделяет особое внимание сфере освоения космоса, — министр

29 августа министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Батшугар Энхбаяр принял Генерального секретаря Азиатско-Тихоокеанской организации космического сотрудничества (Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)) Цзян Хуэя.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о тенденциях развития космической отрасли, возможностях расширения сотрудничества, программах по повышению кадрового потенциала и перспективных проектах.

После своего назначения на пост Генерального секретаря Азиатско-Тихоокеанской организации космического сотрудничества (APSCO) Цзян Хуэй обозначила свои цели, среди которых — вывод сотрудничества между странами-членами на новый уровень и реализация проектов в области космических технологий и исследований.

Китай оказывает значительную поддержку деятельности APSCO, предоставляя странам-членам всесторонние возможности в области освоения космоса, исследования Луны, разведки и навигационных технологий, включая развитие кадрового потенциала и предоставление технического оборудования. Она также выразила намерение сосредоточиться на развитии высокотехнологичного и STEM-образования в странах-членах в рамках программы развития кадрового потенциала и подчеркнула, что за последние 16 лет в соответствующих магистерских и докторских программах прошли обучение 50 студентов из Монголии.

г-жа Цзян Хуэй

Министр Батшугар Энхбаяр отметил, что правительство Монголии придает особое значение сфере освоения космоса, и выразило полную поддержку реализации совместных обучений, семинаров и проектов.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества и предоставления бюджетно-финансовой поддержки в рамках мероприятия по космическим технологиям, которое будет организовано в следующем году, и договорились о дальнейшем укреплении взаимодействия между сторонами.

Азиатско-Тихоокеанская организация по космическому сотрудничеству (Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)) — международная организация в области исследования и освоения космического пространства. Штаб-квартира организации находится в Пекине.

министр Батшугар Энхбаяр

Членами APSCO являются Бангладеш, Иран, Китай, Монголия, Пакистан, Перу и Таиланд. Индонезия и Турция присоединились к соглашению о сотрудничестве. Представители Аргентины, Малайзии, России, Филиппин и Шри-Ланки присутствовали на церемонии подписания.

Заявленными целями организации являются:

Развитие совместных космических программ среди государств-членов путём создания основы для сотрудничества в области мирного применения космической науки и техники;

Принятие эффективных мер по оказанию помощи государствам-членам в таких областях, как технологические исследования и разработки, применения и подготовки кадров по разработке и реализации проектов освоения космоса;

Содействие развитию сотрудничества, совместной разработки и обмену опытом между государствами-членами в области космической техники и её применения, а также в области космических исследований науки;

Укрепление сотрудничества между соответствующими предприятиями и учреждениями государств-членов и содействие индустриализации космической техники и её приложений;

Внесение вклада в мирное использование космического пространства в международной совместной деятельности в области космической техники и её приложений.

Эта межправительственная организация, целью которой является содействие мирному использованию космического пространства и расширение сотрудничества в области космической науки, космических технологий и прикладных разработок между странами-членами и регионом. Организация официально начала свою основную деятельность в 2008 году и с 2009 года является членом-наблюдателем Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

Наша страна регулярно участвует в региональных конференциях и семинарах, организуемых APSCO по таким вопросам, как дистанционное зондирование Земли, космические технологии и космическое право, а также тесно сотрудничает в форме обучения отраслевых специалистов, обмена опытом, получения консультаций от зарубежных экспертов, проведения обучающих и научно-исследовательских работ, реализации проектов. Например, в целях повышения квалификации специалистов, работающих в сфере космических технологий, APSCO ежегодно организует программы стипендий для получения докторской и магистерской степени, а также краткосрочные учебные курсы по направлениям «Применение космических технологий», «Дистанционное зондирование», «Микроспутники», «Космическое право и юриспруденция» в Бэйханском университете, Северо-Западном политехническом университете и Харбинском технологическом институте в Китае.

С APSCO сотрудничают Главное управление по чрезвычайным ситуациям нашей страны, Академия наук, ее филиалы Институт астрономии и геофизики, Институт физики и технологий, Институт гидрометеорологии и экологических исследований и информации, Монгольский госуниверситет, а также университеты науки и технологий.

Татар С.Майдар

