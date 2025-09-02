«Деловой и инвестиционный форум Монголия-ЕС» пройдет в октябре

CentralAsia (MNG) - Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Батшугар Энхбаяр встретился с послом Европейского Союза в Монголии госпожой Иной Марчюлёните.

В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями о программах и мерах, реализуемых в секторах телекоммуникаций и информационных технологий, а также о возможных направлениях сотрудничества, которые могут быть реализованы в будущем в рамках диверсификации экономики с целью отхода от горнодобывающей промышленности и развития электронной экономики.

Министр Батшугар Энхбаяр также выразил заинтересованность в расширении сотрудничества путем привлечения организаций частного сектора к Форуму, который планируется провести в Улан-Баторе в октябре.

слева: Ина Марчюлёните и Батшугар Энбаяр

«После более чем 35 лет плодотворного сотрудничества между Европейским союзом и Монголией ЕС рад пригласить вас на первый Деловой и инвестиционный форум Монголия-ЕС. Это знаменательное событие является ведущей площадкой для укрепления экономических связей, развития торговых отношений и продвижения инвестиционных возможностей между Европейским союзом и Монголией. В то время как Монголия продолжает модернизировать и диверсифицировать свою экономику, ЕС остается ключевым стратегическим партнером, поддерживающим инновации, инфраструктуру и промышленный рост», — пишут организаторы.

Монголия, стратегически расположенная между Китаем и Россией, является быстроразвивающимся рынком с обширными природными ресурсами и молодой, динамичной рабочей силой. Известная своими богатыми месторождениями полезных ископаемых, таких как медь, золото и уголь, страна традиционно полагалась на горнодобывающую промышленность как на основной двигатель своей экономики. Однако в настоящее время Монголия активно диверсифицирует свою экономику, развивая такие сектора, как возобновляемые источники энергии, агробизнес, цифровая трансформация и устойчивый туризм.

Деловой и инвестиционный форум Монголия-ЕС объединяет политиков, лидеров промышленности и инвесторов для изучения стратегического сотрудничества, открытия новых рыночных возможностей и укрепления долгосрочного партнерства между ЕС и Монголией.

Приверженная экономическим реформам, Монголия предлагает благоприятный инвестиционный климат благодаря открытой рыночной экономике, улучшенной правовой базе и стимулам для иностранных инвесторов. Правительство также уделяет особое внимание развитию связей, инфраструктуры и региональных торговых партнерств для создания более конкурентоспособной и благоприятной для бизнеса среды.

ЕС является одним из крупнейших партнёров Монголии в области развития, поддерживая проекты, способствующие устойчивому экономическому росту, реформам государственного управления и инновациям. Соглашение об экономическом партнёрстве между ЕС и Монголией способствует развитию торговли за счёт снижения тарифов и улучшения доступа к рынкам для предприятий обеих сторон.

«Деловой и инвестиционный форум Монголия-ЕС» знаменует собой важную веху в развитии сотрудничества между Монголией и Европейским союзом, предоставляя уникальную площадку для взаимодействия предприятий, инвесторов и политиков.

Международная роль ЕС | Международное сотрудничество | Global Gateway

Четверг, 9 октября 2025 г., 09:00 — пятница, 10 октября 2025 г., 18:00 (+08)

Целью мероприятия Global Gateway является изучение и раскрытие перспективных возможностей в важнейших секторах, уделяя особое внимание устойчивому развитию и технологическим инновациям, которые будут приносить пользу обоим регионам в течение многих лет.

Динамичная экономика Монголии стремительно развивается, и форум будет посвящен ключевым секторам с огромным потенциалом роста и сотрудничества.

Эти секторы включают в себя:

Возобновляемая энергетика и зеленые технологии

Подсекторы: солнечная энергетика, ветроэнергетика, гидроэнергетика и накопление энергии

Технологии и цифровизация

Подсекторы: ИИ, финтех, разработка программного обеспечения и ИТ-услуги

Лесное хозяйство и агробизнес

Подсекторы: животноводство, лесное хозяйство, производство органических продуктов и сельскохозяйственные технологии

Торговля

Подсекторы: электронная коммерция, товары быстрого потребления и электроника

Обрабатывающая промышленность и легкая промышленность

Подсекторы: текстильное производство, строительные материалы, пищевая промышленность и производство потребительских товаров

Развитие инфраструктуры

Подсекторы: транспорт (железные дороги, дороги, аэропорты), городское развитие и умные города

Добыча полезных ископаемых и критически важные сырьевые ресурсы

Подсекторы: медь, золото, редкоземельные элементы и уран

Татар С.Майдар

