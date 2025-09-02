Премьер-министр Вьетнама провел отдельные встречи с Президентом Монголии в Тяньцзине

CentralAsia (MNG) -
Премьер-министр Фам Минь Чинь в понедельник провел отдельные встречи с Президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа. Об этом сообщает Việt Nam News.
Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа подчеркнул, что Вьетнам считается «третьим соседом» Монголии и ведущим партнёром в Юго-Восточной Азии. Он выразил уверенность в том, что Вьетнам добьётся двузначного роста, и призвал к более тесному, ориентированному на результат сотрудничеству в сфере экономики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, туризма, обороны и безопасности. Хурэлсух пригласил премьер-министра Чиня посетить Монголию с визитом.
Премьер-министр Чинь предложил сторонам укрепить сотрудничество в таких ключевых областях, как добыча и переработка важнейших полезных ископаемых, а также создать благоприятные условия для доступа сельскохозяйственной продукции на рынки друг друга. Он также призвал к тесной координации и взаимной поддержке в решении региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.
источник: MiddleAsianNews