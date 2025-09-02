Си Цзиньпин встретился с президентом Монголии

Президент Монголии прибыл в Пекин для участия в торжествах по случаю Дня Победы в Китае

Во вторник утром председатель КНР Си Цзиньпин встретился в столице страны с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа прибыл в Пекин, столицу Китая, 1 сентября 2025 года для участия в торжествах по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне.

Ранее президент Монголии в качестве наблюдателя принял участие и выступил на расширенном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине (Китайская Народная Республика). В своем выступлении Хурэлсух подчеркнул роль ШОС в обеспечении регионального мира, безопасности и устойчивого развития и отметил, что Монголия последовательно реализует миролюбивую, многоплановую и независимую внешнюю политику. Он также выразил готовность расширять взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами-членами ШОС и содействовать региональной интеграции.

