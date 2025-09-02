В России с 1 сентября выросли сборы для мигрантов и запущен эксперимент по их учёту через мобильное приложение

Мигранты в РФ

CentralAsia (CA) - С 1 сентября в России вступили в силу новые тарифы на государственные пошлины за регистрацию, миграционный учёт и оформление разрешительных документов для иностранных граждан. Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ, передает ТАСС.

Так, в целях усиления миграционного контроля вводится ряд дополнительных пошлин, в том числе за выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства - 4 200 рублей, за продление срока действия разрешения на работу - 4 200 рублей. Также появилась пошлина за выдачу дубликата разрешения на работу, внесение изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу мигранта или лица без гражданства, или же дубликата патента. Ее размер - 2 100 рублей.

Кроме того, введена госпошлиа за выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также за внесение изменений в них - 2 100 рублей, за продление срока временного пребывания иностранного гражданина в РФ - 1 000 рублей и за постановку на учет по месту пребывания - 500 рублей.

Власти ожидают, что обновление госпошлин будет стимулировать и самих мигрантов более ответственно относиться к документам и срокам их действия.

Также в Москве и Московской области с 1 сентября начнется эксперимент по учету местонахождения иностранных граждан, приехавших в Россию для работы, через приложение «Амина», экспериментальный режим призван заменить действующий порядок миграционного учета.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Многофункционального миграционного центра Москвы (ММЦ), гражданам Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдавии и Украины, которые приезжают в Москву и Московскую область для работы, необходимо будет в обязательном порядке установить специальное мобильное приложение «Амина».

Приложение, как отмечается в сообщении, «упростит постановку на учет иностранных граждан, что сделает соблюдение миграционного законодательства еще более удобным для добросовестных иностранцев». «Амина» позволит зарегистрироваться по адресу Многофункционального миграционного центра (ММЦ) и удаленно уведомлять органы внутренних дел о месте проживания и о его смене через приложение.

Установить приложение иностранные граждане должны самостоятельно, для авторизации необходима действующая карта иностранного гражданина. Для ее оформления нужно обращается в ММЦ. В случае её утраты, авторизацию можно пройти по паспортным данным.

Мобильное приложение будет передавать в МВД России сведения о геолокации. «Если оно зафиксирует, что в течение нескольких дней они не передаются, иностранному гражданину поступит уведомление о необходимости подтвердить адрес местонахождения или проинформировать МВД о его изменении. Посещать для этого органы внутренних дел, либо ММЦ не требуется», - уточняют в центре.

В случае отсутствия более трех рабочих дней сведений о геолокации с даты последнего мониторинга иностранный гражданин снимается с учета по адресу ММЦ.

«После старта эксперимента нарушение условий мониторинга может стать основанием для внесения сведения об иностранном гражданине в Реестр контролируемых лиц», - уточнили в ММЦ.

В случае постановки на миграционный учет в регионе за пределами проведения эксперимента или выезда из страны иностранный гражданин снимается с учета ММЦ.