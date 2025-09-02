экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине

CentralAsia (CA) -  Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине. Они проходят в широком составе с участием делегаций, пишет ТАСС.

До этого в Доме народных собраний в Пекине прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии. Это седьмой саммит лидеров в таком составе, в прошлый раз они собирались в этом формате три года назад — в 2022 году.

«У трех наших стран много общего. Мы разделяем заинтересованность в совместном развитии политических, экономических и гуманитарных связей», — сказал Путин.

Российский лидер находится в Китае с четырехдневным визитом. Он прибыл в КНР в воскресенье, 31 августа, для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Саммит проходил с 31 августа по 1 сентября. После него Путин отправился в Пекин.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com