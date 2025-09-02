Землетрясение в Афганистане: Число погибших выросло до 800, более 2800 пострадали

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате сильного землетрясения на востоке Афганистана выросло. Спасатели пытаются найти выживших, сообщает Al Jazeera.

По словам представителя правительства Забиуллы Муджахида, погибли по меньшей мере 812 человек и 2817 получили ранения.

Военные вертолёты вывезли сотни погибших и раненых из отдалённых районов, но труднопроходимая местность и плохая погода замедляют работу спасателей. Сильнее всего пострадала провинция Кунар, где находился эпицентр землетрясения. По оценкам гуманитарных организаций, там пострадали более 2000 человек.

Больницы Джелалабада переполнены пострадавшими из окрестных деревень. Красный Крест предупредил, что число жертв возрастет в ближайшие часы и дни.

Правительство выделило 100 млн афгани (1,46 млн долларов) на оказание неотложной помощи пострадавшим от землетрясения. Чиновники добавили, что при необходимости эта сумма может быть увеличена.

Представитель Талибана заявил, что существует острая необходимость в полевых госпиталях, жилье, продовольствии и чистой воде.

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Афганистане в ночь на 1 сентября. Эпицентр землетрясения находился в 27 км к северо-востоку от Джелалабада на глубине 8 км, недалеко от границы с Пакистаном.