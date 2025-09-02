Саммит ШОС может бросить вызов доминированию США и придать вес видению Китая о многополярном мире, - Associated Press

CentralAsia (CA) - Лидеры России, Китая, Индии и семи других стран встретились в понедельник на севере Китая на очередном ежегодном саммите Шанхайской организации сотрудничества , который может стать новым вызовом мировому лидерству Америки, пишет Associated Press.

Состоящая из 10 членов ШОС, собравшаяся в портовом городе Тяньцзинь, с момента своего основания 24 года назад выросла в размерах и влиянии, хотя ее цели и программы остаются неясными, а узнаваемость названия невысокой.

Среди членов ШОС есть несколько явных противников США

В число полноправных членов также входят Беларусь, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Изначально организация задумывалась как противовес влиянию США в Центральной Азии, но в 2017 году к ней присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году — Иран, а в 2024 году — Беларусь.

Некоторые из них — явные враги Запада, особенно Иран и близкий союзник России Беларусь. С другими, включая Индию, Китай и Россию, отношения более неоднозначные, учитывая шаткую позицию Вашингтона по поводу войны России с Украиной и американских пошлин , которые нарушили торговые отношения с такими странами, как Китай и Индия.

От регионального блока к более широкому альянсу

С момента своего основания в 2001 году ШОС в первую очередь находилась под влиянием Китая, региональной экономической сверхдержавы, при этом Россия стремилась использовать группу для сохранения своего влияния на бывшие центральноазиатские советские республики: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

В то время как экономическое влияние России неуклонно снижалось, особенно в условиях все более жестких санкций Запада, и Россия, и Китай использовали альянс в качестве основы для регионального военного сотрудничества, хотя и ограничивавшегося совместными учениями и соревнованиями по стрельбам.

Беларусь, Иран, Пакистан и Индия присоединились к организации позднее, очевидно, пытаясь разделить влияние ШОС, хотя ценность их членства вызывает споры. Иран и Беларусь столкнулись с международным осуждением из-за санкций и нарушений прав человека, в то время как Пакистан сильно зависит от поставок военной техники из Китая.

Группа представляет видение многополярности Си Цзиньпина

Политолог из Чикагского университета Дали Ян заявил, что ШОС является одной из самых влиятельных региональных организаций, в создании которых принимал участие Китай.

«Руководство Китая уделяет большое внимание поддержанию существующих отношений на международной арене, даже несмотря на то, что ШОС неэффективна в решении основных проблем современности», — сказал Ян.

ШОС, похоже, стремится превратиться из диалоговой площадки в «полноценный механизм практического сотрудничества, приносящий ощутимые результаты гражданам государств-членов», — заявила Джун Тойфель Дрейер, эксперт по китайской политике из Университета Майами. Однако остаются вопросы: «С какой целью и как?»

По словам Дрейера, председатель КНР Си Цзиньпин «руководство встречей в Тяньцзине должно обеспечить ему благоприятную рекламу и, возможно, укрепить его имидж лидера нового глобального мирового порядка».

Вступление Индии может изменить ситуацию

С началом российско-украинской войны Индия стала крупным покупателем российской нефти, что усилило напряжённость в отношениях с Вашингтоном . Моди также отметил «устойчивый прогресс» в улучшении отношений с Китаем после встречи с его главным дипломатом в августе и отметил «уважение интересов и деликатность друг друга».

Вступление Индии в ШОС потенциально ставит под сомнение доминирование России и Китая в этой организации. Несмотря на торговые связи, Индия вряд ли окажет значимую поддержку России в войне на Украине или претензиям Китая на Тайвань и Южно-Китайское море .

Индия также давно стремится к постоянному месту в Совете Безопасности ООН, но получила лишь вялую поддержку со стороны Китая и России, возможно, чтобы не допустить ослабления их влияния на Запад. Тем не менее, Нью-Дели мало что потеряет, пока Вашингтон продолжает демонстрировать неопределённость в вопросах внешней торговли.

Индия отказалась подписывать совместное заявление на встрече министров обороны стран ШОС в июне, поскольку усмотрела пропакистанскую позицию в отсутствии упоминания о массовом расстреле туристов 22 апреля в контролируемом Индией Кашмире, повлекшем за собой человеческие жертвы.

Многие лидеры присутствуют на военном параде в Пекине

Официальное информационное агентство «Синьхуа» назвало встречу в Тяньцзине «крупнейшим саммитом ШОС в истории» и заявило, что на нем будет намечен «план развития блока на следующее десятилетие».

В качестве партнеров по диалогу или гостей к саммиту присоединились лидеры еще около десятка стран, включая Египет, Непал и несколько государств Юго-Восточной Азии.

Ссылаясь на рост торговли и железнодорожных грузоперевозок между Китаем и другими членами, государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу, Пекин, по-видимому, стремится подчеркнуть экономические выгоды блока.

В число документов, подписываемых в понедельник, вошло заявление о 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которую правящая Коммунистическая партия Китая отметит военным парадом в центре Пекина 3 сентября. Многие из тех же лидеров будут присутствовать на параде, в котором также примет участие северокорейский лидер Ким Чен Ын, что является редким случаем за рубежом.

