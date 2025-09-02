На Земле началась магнитная буря

CentralAsia (CA) - На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Ученые прогнозируют, что в ближайшие часы геомагнитная активность возрастет, так как с некоторых станций уже поступают данные о бурях уровня G2-G3.

Пик геомагнитных возмущений ожидается около полудня 2 сентября, когда индекс Kp может достичь значения 7, что соответствует сильной буре категории G3. По шкале NOAA, такие возмущения способны вызывать сбои в работе энергосистем, нарушения радиосвязи и спутниковой навигации, а также увеличивать снос космических аппаратов с орбиты.

Основная зона полярных сияний сформируется над Скандинавией и Канадой. По расчетам ученых, геомагнитные возмущения продлятся от 30 до 45 часов.

Магнитные бури делятся на уровни. Сильной считается буря G4, а экстремальной — G5.

31 августа данные космических коронографов подтвердили выброс плазмы в направлении Земли после солнечной вспышки M2.76. Согласно предварительным расчетам, солнечное вещество должно было достигнуть орбиты Земли 2 сентября и вызвать магнитные бури уровня G2–G4.