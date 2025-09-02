Главы Узбекистана и Китая обсудили укрепление отношений двух стран

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин утром во вторник провели переговоры в Пекине. Как сообщила пресс-служба президента, стороны рассмотрели вопросы углубления узбекско-китайских отношений и наращивания практического взаимодействия.

Президент Узбекистана ещё раз подчеркнул своевременность и актуальность Инициативы по глобальному управлению председателя КНР, говорится в сообщении. Накануне на саммите «ШОС плюс» в Тяньцзине, Си Цзиньпин призвал все страны мира, независимо от размера и мощи, работать сообща над созданием более справедливой и разумной системы глобального управления, которое, по его словам, «оказалось на перепутье».

Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин отметили, что за последние годы совершён «мощный прорыв» в развитии двусторонних отношений. Они констатировали увеличение контактов на всех уровнях, укрепление политического диалога и взаимную поддержку по ключевым вопросам.

В прошлом году товарооборот двух стран превысил 14 млрд долларов, а с начала года вырос ещё на 23%. Стороны намерены довести цифру до 20 млрд долларов за счёт взаимных поставок промышленных и сельскохозяйственных товаров. Портфель инвестиционных проектов превышает 60 млрд долларов. В 2024 году было запущено 64 проекта на сумму более 10 млрд долларов.

В преддверии визита президента Узбекистана в Китае прошёл бизнес-форум двух стран. На нём были проработаны проекты в сфере «зелёной» энергетики и повышения энергоэффективности, модернизации и цифровизации общественного транспорта, возведения платных автодорог, глубокой переработки критических минералов, а также в области химии, водного и сельского хозяйства, туризма и градостроительства.

Руководители стран обсудили продолжение экспертного содействия в реализации совместных мероприятий, направленных на искоренение бедности в Узбекистане на основе китайского опыта.

Было предложено создать узбекско-китайский центр по развитию искусственного интеллекта для продвижения инновационных проектов и подготовки специалистов.

Стороны намерены расширять партнёрство в области науки, медицины, образования и туризма. В этом году в Узбекистане будет проведён второй Образовательный форум. Выражена поддержка расширению изучения китайского языка и увеличению квот для обучения узбекистанской молодёжи в Китае, а также развитию деятельности институтов Конфуция.

В дополнение к действующим филиалам вузов Китая намечено открытие филиала Пекинского технологического института.

Предусматривается создание в регионах Узбекистана «Мастерских Лу Бань» для подготовки специалистов в сферах энергетики, машиностроения, искусственного интеллекта, медицины, сельского хозяйства.

В эти дни Узбекистан представлен на большой выставке в Национальном музее Китая. В 2027 году планируется провести выставки искусства в Шанхае и Пекине.

В рамках визита будет принято Соглашение о взаимном открытии культурных центров, которое стороны называют историческим.

Главы государств также отметили важность продолжения координации и взаимной поддержки в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, формата «Центральная Азия — Китай» и других многосторонних площадок.

3 сентября президент Узбекистана примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне в Пекине.