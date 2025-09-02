В Судане более 1 тыс. человек погибли в результате оползня
- Азия и мир, происшествия
- 12:04, 02 сентября 2025
- Просмотров: 710
CentralAsia (CA) - По меньшей мере 1 тыс. человек погибло в результате оползня, который уничтожил деревню в районе гор Марра в западном Судане, оставив в живых только одного человека, сообщает Reuters.
В материале говорится, что оползень произошел 31 августа после нескольких дней сильных дождей. Деревня «теперь полностью сровнена с землей».
Освободительное движение Судана (военная группировка в Дарфуре) обратилось к ООН и другим международным организациям с призывом помочь в извлечении тел погибших.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.