В Судане более 1 тыс. человек погибли в результате оползня

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 1 тыс. человек погибло в результате оползня, который уничтожил деревню в районе гор Марра в западном Судане, оставив в живых только одного человека, сообщает Reuters.

В материале говорится, что оползень произошел 31 августа после нескольких дней сильных дождей. Деревня «теперь полностью сровнена с землей».

Освободительное движение Судана (военная группировка в Дарфуре) обратилось к ООН и другим международным организациям с призывом помочь в извлечении тел погибших.