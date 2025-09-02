С начала года в Узбекистан вернулись более 700 тысяч трудовых мигрантов, - Мирзиеев

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) - С начала года в Узбекистан вернулись свыше 700 тысяч трудовых мигрантов. Об этом президент страны Шавкат Мирзиёев сообщил, выступая в ташкентском парке «Янги Узбекистон» на торжествах по случаю Дня независимости страны.

«Самое важное: только в этом году 700 тысяч наших граждан, работающих за рубежом, убедившись в эффективности проводимых нами реформ, вернулись в страну, к своим семьям», — сказал глава государства.

Рост числа вернувшихся трудовых мигрантов напрямую связан с реализацией масштабных экономических реформ, ростом числа рабочих мест и улучшением делового климата, следует из выступления президента. Вся его речь была посвящена успехам, которых Узбекистан достиг за последние 8 лет – с момента прихода Мирзиёева к власти. Это период в стране называют «Новым Узбекистаном».

По словам президента, «предпринимательство в Новом Узбекистане стало движущей, мощной силой экономики». Количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось вдвое, и сегодня в этом секторе заняты более 10 млн человек. С января 2025 года работу в этой и других сферах получили 5 млн человек.

За последние восемь лет валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился вдвое — до $115 млрд. Ожидается, что по итогам года ВВП достигнет $130 млрд, а экспорт превысит $26 млрд.

Объем иностранных инвестиций за этот период составил порядка $130 млрд, золотовалютные резервы впервые превысили $48 млрд.

В энергетике продолжено развитие «зеленой» генерации: объем выработки электроэнергии вырос с 59 до 85 млрд кВт*ч, доля возобновляемой энергии достигла 30%. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 54%.

В Узбекистане построено более 31 млн квадратных метров жилья, или около 12 тысяч многоэтажных жилых домов, «что стало действительно историческим результатом».

Президент отметил, что уровень бедности в стране снижен с 35% до 6,8%, а социальные программы охватывают 2,5 млн нуждающихся семей. На эти цели в 2025 году было направлено 19 трлн сумов ($1,5 млрд). Расходы на здравоохранение увеличились в шесть раз, качественные медицинские услуги стали доступны и в махаллях (общинах). В регионах выполняется более 400 видов высокотехнологичных операций. Средняя продолжительность жизни повысилась с 73,8 до 75,1 года.

Охват детей дошкольным образованием вырос до 78%, количество мест в детских садах достигло 2,5 млн. Создан дополнительно 1 млн ученических мест. Доля молодых людей с высшим образованием выросла с 9% до 42% за восемь лет, среди студентов 53% составляют девушки. Количество студентов, обучающихся в ведущих вузах мира, превысило две тысячи человек, 750 из них – за счет государства по линии Фонда «Эл-юрт умиди».

В 2025 году молодежь Узбекистана на международных предметных олимпиадах получила 2 золотые, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. В рамках стран СНГ узбекистанцы заняли второе место по химии, третье — по математике и экономике, четвертое — по информационным технологиям и географии.

В сфере государственного управления ведется цифровизация судебной системы и внедрение искусственного интеллекта, что, по словам Мирзиёева, позволит «обеспечить открытость и гласность» в судебных процессах.

В международной политике страна укрепляет партнерство с государствами Центральной Азии, СНГ, Европой, Китаем, США, а также развивает статус одного из политических центров региона.

Число зарубежных туристов в 2024 году превысило 10 млн, экспорт туристических услуг составил более $3 млрд.

«Сегодня Узбекистан открыт всему миру», — подчеркнул Мирзиёев.