Китай введет пробный безвизовый режим для россиян на год

CentralAsia (CA) - С 15 сентября Китай введет безвизовый режим в отношении граждан РФ с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Пробный режим будет действовать год.

«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта», – рассказал он (цитата по ТАСС).

Цзякунь пояснил, что китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд, в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам.

Согласно нынешнему законодательству, для посещения Китая россиянам требуется виза. Но в этом правиле есть исключения. В частности, безвизовый въезд для граждан РФ разрешен в Гонконг на срок до 14 дней, Макао – до 30 дней и на остров Хайнань – также до 30 дней. Для поездок в другие китайские регионы необходимо оформлять визу, тип которой зависит от цели визита.

Сегодня президент РФ Владимир Путин встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Это их вторая встреча за год. По итогам переговоров Россия и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве, в том числе в сфере энергетики.