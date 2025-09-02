Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до 1124 человек, сообщила афганская гуманитарная организация Красный Полумесяц, передает CNN.

По ее данным, пострадали как минимум 3251 человек, разрушены более 8000 домов.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло ночью 1 сентября примерно в 200 км от столицы Афганистана Кабула. Также были зарегистрированы афтершоки магнитудой от 4,5 до 5,2.