экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МИД Таджикистана выразил соболезнования афганскому народу в связи с многочисленными жертвами землетрясения
// @Shamshadnetwork/X

CentralAsia (TJ) -  Министерство иностранных дел Таджикистана опубликовало соболезнование народу Афганистана в связи с разрушительным землетрясением, повлекшим многочисленные жертвы в этой стране.

«С прискорбием восприняли весть о гибели и ранении большого числа людей в результате сильного землетрясения в восточных районах Афганистана. Республика Таджикистан разделяет скорбь братского афганского народа и выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, а также желает пострадавшим скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,0 с эпицентром на востоке Афганистана произошло в полночь с 31 августа на 1 сентября. Пострадала в основном провинция Кунар, где полностью разрушены несколько населенных пунктов. Разрушения и жертвы также есть в провинции Нангархар.

В районе бедствия ведутся спасательные работы, но сил местных властей недостаточно. К настоящему времени, по данным Афганского общества Красного Полумесяца, число погибших достигло 1124 человек.

По данным организации, в результате стихийного бедствия пострадали по меньшей мере 3251 человек, более 8000 домов были разрушены.

Официальные лица правительства талибов подтвердили наличие большого количества жертв и обратились за срочной международной помощью.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com