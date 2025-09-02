МИД Таджикистана выразил соболезнования афганскому народу в связи с многочисленными жертвами землетрясения

CentralAsia (TJ) - Министерство иностранных дел Таджикистана опубликовало соболезнование народу Афганистана в связи с разрушительным землетрясением, повлекшим многочисленные жертвы в этой стране.

«С прискорбием восприняли весть о гибели и ранении большого числа людей в результате сильного землетрясения в восточных районах Афганистана. Республика Таджикистан разделяет скорбь братского афганского народа и выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, а также желает пострадавшим скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,0 с эпицентром на востоке Афганистана произошло в полночь с 31 августа на 1 сентября. Пострадала в основном провинция Кунар, где полностью разрушены несколько населенных пунктов. Разрушения и жертвы также есть в провинции Нангархар.

В районе бедствия ведутся спасательные работы, но сил местных властей недостаточно. К настоящему времени, по данным Афганского общества Красного Полумесяца, число погибших достигло 1124 человек.

По данным организации, в результате стихийного бедствия пострадали по меньшей мере 3251 человек, более 8000 домов были разрушены.

Официальные лица правительства талибов подтвердили наличие большого количества жертв и обратились за срочной международной помощью.

