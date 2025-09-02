В Афганистане запретили ряд традиционных свадебных ритуалов и экстравагантные подарки

CentralAsia (CA) - Лидер правящего Афганистаном движения «Талибан» Хибатулла Ахундзада издал указ, запрещающий ряд традиционных свадебных ритуалов, признав их «неисламскими» и финансово обременительными для семей. Об этом сообщает AMU.tv.

Указ, опубликованный министерством юстиции, запрещает широкий круг традиций, включая чрезмерное приданое, выплату «тойана» (toyāna, деньги на свадебные расходы), пред- и послесвадебные вечеринки, дорогостоящие банкеты, «ширини хори» (церемонию помолвки) и экстравагантные подарки для жениха и невесты.

Ниже — ключевые ограничения, указанные в документе.

▪️ Следует избегать вечеринок по случаю помолвки («ширини хори»), включая «пайвази» (церемонии на следующий день после помолвки и свадебного торжества).

▪️ На «дастмал хори» (церемонии платка) подарками могут обмениваться только жених и невеста, и такие мероприятия не могут проводиться в отелях.

▪️ Невеста не должна получать повторно комплекты одежды после помолвки, кроме как раз в год. Невесте запрещается дарить одежду жениху.

▪️ Свадебные церемонии должны проводиться согласно финансовым возможностям жениха и по месту его жительства, семья невесты не должна навязывать дорогостоящие отели.

▪️ Государственные транспортные средства не могут использоваться на свадьбах.

▪️ Жениху запрещается отправлять еду в дом невесты во время свадьбы, семье невесты нельзя брать плату за сладости.

▪️ Семья невесты не может требовать денег во время передачи невесты.

▪️ Запрещены конкурсы, предполагающие такие призы, как автомобили или другие дорогие подарки. Запрещены праздничная стрельба в воздух и опасная езда во время свадебных мероприятий.

▪️ Обмен подарками, такими как деньги или одежда, после окончания свадьбы, известный как «ронамаи», запрещен.

▪️ Практика «бадал» — обмен дочерьми между семьями для урегулирования споров — запрещена, в указе говорится, что это «не приносит хорошего результата».

▪️ Выплата «валвара» (стоимость невесты) и аналогичные финансовые требования со стороны семьи жениха тоже запрещены.

В указе подчеркивается, что свадьбы должны проходить вскоре после помолвки и заключения брачного контракта, чтобы снизить расходы.

Такой шаг предпринят на фоне экономического кризиса в Афганистане, в условиях которого брак становится все менее доступным для многих молодых афганцев, отмечает AMU.tv. Высокий уровень безработицы, растущая бедность и ограничения, наложенные талибами на женщин — включая запреты на среднее и высшее образование, а также на работу, — усиливают недовольство среди семей. Люди жалуются на то, дорогостоящие свадьбы усугубляют социальные проблемы.

Ограничения, касающиеся свадебных торжеств, талибы начали вводить почти сразу после прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года. В числе первых под запрет попали исполнение живой музыки, распитие алкогольных напитков, а также совместные танцы мужчин и женщин и участие в каких-либо конкурсах.