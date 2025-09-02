экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Афганистане сотни людей остаются под завалами после землетрясения
CentralAsia (CA) -  В Афганистане продолжается поиск выживших после землетрясения. Под завалами остаются сотни людей, сообщает местный портал Tolo news. По его данным, жители нескольких других провинций группами направляются в пострадавшие районы для оказания помощи.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 1 сентября. Его очаг находился почти в 200 км от Кабула. После было зарегистрировано несколько афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,2. Число погибших превысило 1100 человек, пострадали свыше 3 тыс.

