Путин заявил о возможности консенсуса по гарантиям безопасности для Украины

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин считает возможным найти консенсус в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности и обсуждал варианты такого решения со своим американским коллегой Дональдом Трампом в ходе переговоров на Аляске, передают российские СМИ.

Путин назвал неприемлемым вступление Украины в НАТО, но сказал, что Россия не возражает против членства этой страны в Европейском союзе.

«Что касается членства Украины в ЕС - мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО - это другой вопрос, здесь речь идет об обеспечении безопасности РФ, причем не только сегодня, но и в будущем», - сказал Путин перед переговорами с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае.

«Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на Европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, за счет Российской Федерации... Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта. Это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже. И мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус».

Президент РФ заявил, что будет атаковать объекты украинской энергетики в ответ на удары ВСУ по российской территории.

«Москва долго терпела и не отвечала на украинские атаки на энергетическую инфраструктуру. Теперь она стала серьёзно отвечать», – заявил Путин

