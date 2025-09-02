Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысяч

// @Shamshadnetwork/X

CentralAsia (CA) - В результате землетрясения в Афганистане погибли более 1,4 тыс. человек. Об этом 2 сентября сообщил представитель правительства страны Забиулла Муджахид.

«Число погибших <...> в провинции Кунар в результате землетрясения к настоящему моменту — 1411 человек, получивших травмы — 3124 человека, 5412 домов разрушены»,— написал Хамдулла Фитрат на своей странице в соцсети Х.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 1 сентября. Его очаг находился на глубине 8 км, почти в 200 км от Кабула. После было зарегистрировано несколько афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,2. Местные СМИ писали, что поиск выживших после землетрясения продолжается. Под завалами остаются сотни людей.